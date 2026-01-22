Экспертиза одобрила строительство молочной фермы в Красногвардейском районе

Экспертная организация дала положительное заключение на строительство молочно-товарной фермы на 2200 фуражных коров в Ставропольском крае для ООО «Балахоновский молочный комплекс». Информация об этом опубликована на портале ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объект планируется возвести в Красногвардейском районе, примерно в полутора километрах от села Покровское. Земельный участок с кадастровым номером 26:01:010601:228 расположен к западу, югу и юго-западу от населенного пункта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Балахоновский молочный комплекс» («БМК») зарегистрировано в 2023 году в Кочубеевском районе Ставропольского края (с. Балахоновское). Основной вид деятельности предприятия — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Учредитель — Акционерное общество «Ставропольагросоюз». Уставный капитал — 1 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 3,4 млн руб.

Негосударственную экспертизу провело ООО «АкадемЭкспертиза» из Московской области. Заключение было выдано 22 января 2026 года и в тот же день внесено в реестр.

Застройщиком выступает ООО «Балахоновский молочный комплекс» из села Балахоновское Кочубеевского района. Проектную документацию и инженерные изыскания подготовило ООО «ИСЕТ ГРУПП» из Калуги.

Тат Гаспарян