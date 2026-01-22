Авиакомпания «Россия» соединит прямыми рейсами Красноярск и Дагестан

Авиакомпания «Россия» из группы «Аэрофлот» с 10 июня откроет прямое авиасообщение между Красноярском и Махачкалой с периодичностью два раза в неделю. Продажа билетов на новое направление уже началась. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации, вылеты из Красноярска в столицу Дагестана запланированы по средам и субботам. Первый рейс 10 июня отправится в 20:55 по местному времени и прибудет в Махачкалу в 22:05. Продолжительность перелета составит 5 часов 10 минут.

В субботу 13 июня время отправления изменится на 21:25 по местному времени. В дальнейшем полеты из Красноярска будут выполняться в 23:00.

Обратные рейсы из Махачкалы в Красноярск начнутся 18 июня — вылет в 01:40 по местному времени, длительность полета 4 часа 45 минут. Перелеты в обратном направлении будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

На маршруте будет использоваться Boeing 737-800 в двухклассной конфигурации: 12 мест бизнес-класса и 156 кресел экономкласса.

Перевозчик рассчитывает на высокий спрос пассажиров, учитывая туристическую привлекательность региона. Ранее прямого авиасообщения между городами не существовало.

Валентина Любашенко