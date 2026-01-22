Прокуратура добилась организации транспортного сообщения в Буденновском округе

Суд обязал администрацию Буденновского округа организовать пассажирские перевозки между населенными пунктами после иска прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Буденновская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере регулярных перевозок пассажиров. Выяснилось, что власти округа не наладили транспортное сообщение села Новоалександровского, поселков Кудрявого и Терского, хутора Горного с административным центром округа — городом Буденновском.

«Это лишает жителей округа возможности получать транспортные услуги и создает препятствия для доступного посещения социально значимых объектов»,— говорится в сообщении.

Прокурор подал в суд исковое заявление о понуждении администрации Буденновского округа организовать пассажирские перевозки. Требования прокурора удовлетворены полностью.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Валентина Любашенко