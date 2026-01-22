Ставрополь ожидают снегопад и морозы до -8°C на выходных

Ставрополь 24 января накроет снегопад с метелью, гололедицей и ночными морозами до -8°C, сообщили в региональном гидрометцентре. С вечера пятницы 23 января восточный ветер разгонит порывы до 14 м/с (50 км/ч), температура воздуха опустится до -5…-7°C, создавая ветровой озноб до -15°C. Дороги покроет гололедица толщиной 2–3 мм, что повысит аварийность на 30–40%, как показывают данные прошлых зим в крае.

Фото: Станислав Маслаков

Снегопад продлится ночь и перейдет в субботу: утром прогнозируют -4°C со слабыми осадками, днем температура составит -3…-1°C при сохранении ветра 14 м/с и локальных заносах до 5–10 см. Гидрометцентр Ставрополья фиксирует давление 709–719 мм рт. ст. и влажность 85–90%, что усилит мокрый снег и наледь на тротуарах. Травмпункты в аналогичные дни 2025 года принимали на 25% больше пострадавших от падений.

Водители столкнутся с пробками на магистралях типа улицы Доваторцев и проспекта Кулакова, где скорость упадет до 20–30 км/ч. Коммунальщики мэрии задействуют 150 единиц снегоуборки с 22 января, однако метель замедлит работы. Прогнозы Gismeteo и Яндекс.Погоды обещают 10–15 см снега, превышающих недельную норму на 70%.

Такой температурный фон на 5–7°C значительно жестче январской нормы для Ставрополя (-2°C ночью), хотя аномалии случались в 2018 и 2022 годах. Водителям советуют полностью очищать авто от снега, проверять тормоза и незамерзайку, дефицит которой отмечают с 22 января. Жители одеваются многослойно — термобелье, флис, мембранная куртка Gore-Tex, ботинки с протектором 4–5 мм и водоотталкивающим спреем, шарф с перчатками.

Погода продлится до воскресенья 25 января, когда потеплеет до -2°C, но риски сохраняются. Мэрия рекомендует минимизировать передвижения и оставаться дома.

Станислав Маслаков