СК и прокуратура начали проверки после отравления семьи в Ставрополе

В Ставрополе шесть человек, включая ребенка, пострадали от отравления угарным газом в частном доме. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, утечка произошла накануне, 21 января, в доме на улице Рязанской. Среди пострадавших — 11-летний ребенок. Предварительной причиной происшествия называют нерегулярное обслуживание дымового канала владельцами.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Константин Соловьев

