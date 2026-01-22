СК и прокуратура начали проверки после отравления семьи в Ставрополе
В Ставрополе шесть человек, включая ребенка, пострадали от отравления угарным газом в частном доме. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Об этом сообщают пресс-службы ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, утечка произошла накануне, 21 января, в доме на улице Рязанской. Среди пострадавших — 11-летний ребенок. Предварительной причиной происшествия называют нерегулярное обслуживание дымового канала владельцами.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.