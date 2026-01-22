На Ставрополье планируют заложить 250 га новых садов в 2026 году

Ставропольский край в 2026 году планирует заложить 250 га новых садов и 120 га питомников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы края, садоводство остается одним из приоритетов для Ставрополья. «Мы продолжаем наращивать площадь садов, учимся работать с новыми культурами, внедряем новые технологии»,— заявил руководитель.

В 2025 году на развитие отрасли направили почти 700 млн руб. Благодаря финансированию в регионе заложили более 500 га новых садов и свыше 153 га питомников.

В крае применяют механизм авансирования субсидий по направлению садоводства. Такая система позволяет аграриям заранее приобрести посадочный материал, удобрения и другие необходимые ресурсы для создания садов.

«Средства на поддержку этих начинаний в бюджете уже предусмотрены. Продолжим поддерживать наших тружеников и создавать новые возможности для развития АПК региона», — подчеркнул губернатор.

По мнению Владимирова, развитие садоводства важно для укрепления продовольственной безопасности Ставропольского края и России.

Валентина Любашенко