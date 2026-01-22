ГК «Ренна» объявила о снижении отпускных цен на 5–15% из-за удешевления сырья

Крупный производитель молочной продукции ГК «Ренна» объявил о снижении отпускных цен на 5–15%. Наиболее заметная корректировка затронула творожную продукцию — цены на нее уменьшены на 10–15%, сливочное масло линейки «Коровка из Кореновки» подешевело на 10%, сообщили в компании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение связано со снижением стоимости молочного сырья: объем производства увеличился, при этом спрос со стороны переработчиков сократился. В «Ренне» рассчитывают, что снижение цен повысит доступность продукции для потребителей.

ГК «Ренна» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших переработчиков молока Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По итогам 2024 года выручка компании составила 51,3 млрд руб., увеличившись на 18,5% год к году. Среди производителей мороженого группа занимает вторую позицию. В портфель брендов входят «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и другие.

Коррекция цен происходит на фоне общего снижения спроса на молочную продукцию в России. По данным «Нильсен» (независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения), в период с декабря 2024 по ноябрь 2025 года натуральные продажи в сегменте сократились на 1,4% к предыдущим 12 месяцам. Наиболее выраженное падение зафиксировано в категории сливочного масла — на 9,6%. Ранее участники рынка связывали негативную динамику с длительным ростом цен и снижением покупательной способности населения.

Анна Гречко