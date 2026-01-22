В Пятигорске вынесен приговор за хранение 333 патронов

Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Подсудимый получил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год по ст. 222 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый вовремя не продлил разрешение на оружие, хотя знал о необходимости сдать все патроны после окончания действия документа. В ходе оперативных мероприятий и обыска жилища правоохранители нашли и изъяли 333 единицы боеприпасов.

Фигурант признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Приговор суда в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко