Агросектор Ставрополья представил в рейтинге работодателей лишь одну компанию

Федеральный агрегатор резюме и вакансий hh.ru опубликовал ежегодный рейтинг работодателей 2025 года. Эксперты отобрали 1792 финалиста из тысяч соискателей вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Агросектор показал скромные результаты. Из крупнейших игроков отрасли hh.ru выделила семь лидеров. Группа "Черкизово" заняла 11-е место. "Русагро" финишировала на 32-й позиции. "Агроэко" получила 61-е место. "Дамате" опустилась на 158-е. "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева расположился на 162-м. "Дороничи" стартовали с 164-го. Группа "Рост" закрыла список на 167-м. Эти компании контролируют миллиарды рублей в выручке. Например, "Черкизово" произвела 823 тысячи тонн мяса в 2024 году. "Русагро" собрала 1,2 миллиона тонн сахарной свеклы.

Ставропольский край получил лишь одного условного представителя. Краснодарский "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева вошел в число крупнейших на 162-м месте. Компания арендует 25-30 тысяч гектаров паев в Изобильненском, Шпаковском и Георгиевском районах края. Она собирает 300 тысяч тонн зерновых ежегодно. Фермы выдают 50 тысяч тонн молока. Это обеспечивает сырьем сахарные и мясные заводы холдинга. В 2025 году фирма вложила 500 миллионов рублей в технику и животноводческие комплексы. Всего на территории Ставрополья находится около 20% активов аграрного гиганта.

Ставропольский край остается ключевым аграрным регионом СКФО. Здесь засевают 3 миллиона гектаров пашни. Урожайность пшеницы достигает 45 центнеров с гектара. Однако другие местные агропредприятия не набрали нужных баллов по отзывам сотрудников и кандидатов. Региональные молокозаводы и зернохранилища уступили федеральным гигантам. Рейтинг подчеркивает разрыв между мегахолдингами и локальными игроками. В агросекторе Ставрополья работают 450 тысяч человек. Но только "Агрокомплекс" Ткачева прошел строгий отбор.

Составители рейтинга разделили компании на четыре категории по численности сотрудников: крупнейшие, крупные, средние и небольшие. Каждая компания прошла оценку по четырем ключевым критериям. HR-специалисты заполняли анкету. Сотрудники делились внутренней оценкой через eNPS. Кандидаты выставляли внешние баллы. Бывшие работники оставляли отзывы. Итоговые позиции определили по среднему счету.

Среди крупных агрокомпаний отметили пять заметных имен. "Белая дача" заняла 66-е место. "Инарктика" получила 127-е. "Очаково" финишировала на 166-м. "Смарт" стартовала с 180-го. Другие фирмы дополнили список. Эти предприятия перерабатывают миллионы тонн овощей и зерна ежегодно. "Белая дача", к примеру, поставляет 300 миллионов салатов в ритейл.

Средние компании порадовали неожиданными лидерами. "Увелка" возглавила подгруппу на 5-м месте. "Тульский винокуренный завод" занял 27-е. "Лебедяньмолоко" опустилась на 230-е. Другие фирмы разделили оставшиеся позиции. "Увелка" произвела 150 тысяч тонн заморозки в прошлом году.

Небольшие игроки тоже попали в топ. "RUSEED" стартовала с 365-го места. "Истринская сыроварня" получила 475-е. "Курский молочный завод" закрыл тройку на 500-м. Остальные компании дополнили рейтинг.

Станислав Маслаков