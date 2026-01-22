Аэропорты Ставропольского края обслужили в 2025 году 5,1 млн пассажиров

По итогам 2025 года пассажиропоток двух аэропортов Ставропольского края достиг 5,1 млн человек. Почти 65% всех перелетов пришлось на внутренние рейсы, сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта,

В декабре 2024 года в Ставрополе открыли новый терминал внутренних воздушных линий. Обновление терминалов позволило аэропортам увеличить пропускную способность пассажиров, повысить уровень качества и безопасности перелетов.

Мария Хоперская