Минтрансом Кубани продолжает руководить арестованный Алексей Переверзев

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, задержанный и взятый под стражу по делу о мошенничестве, продолжает официально исполнять свои обязанности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минтранс, на данный момент заместителей или временно исполняющих функции министра не назначено.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 января Центральный районный суд Сочи принял решение об аресте господина Переверзева до 19 марта. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Имя министра фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры против бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

Алексей Переверзев возглавляет краевой минтранс с сентября 2017 года. 21 января 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил его на пост.

Вячеслав Рыжков