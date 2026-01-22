На Ставрополье детсад получил 4,2 млн рублей компенсации за невыполненный проект

Подрядная организация в Невинномысске выплатила детскому саду 4,2 млн руб. по решению суда за невыполнение проектной документации для нового корпуса дошкольного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

По информации ведомства, компания взяла на себя обязательства по подготовке необходимых документов для планируемого строительства, однако не смогла уложиться в установленные договором сроки. Даже после предоставления дополнительного времени проекты так и не были завершены.

Руководство дошкольного учреждения обратилось в суд, который постановил взыскать с подрядчика 4,2 млн руб.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили руководство организации о возможных принудительных мерах воздействия. Угроза уплаты исполнительского сбора и уголовного преследования по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда) побудила подрядчика полностью погасить задолженность перед детским садом.

Валентина Любашенко