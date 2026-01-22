Клиенты СКЖД дистанционно оформили 6,3 млн документов за год

Клиенты Северо-Кавказской железной дороги в 2025 году дистанционно оформили около 6,3 млн документов, что составило 92,4% от общего объема — на 0,7 процентного пункта больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Наиболее востребованными через автоматизированную систему ЭТРАН (Электронная транспортная накладная) стали транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.

«Для онлайн-заказа услуг работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Через нее можно заказать экспортные и транзитные перевозки, получить подвижной состав, а также воспользоваться погрузочно-разгрузочными и терминально-складскими услугами»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко