Директора учебного заведения в Дагестане судят за взятку 2 млн рублей

Директор образовательного учреждения в Дагестане предстанет перед судом по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Республике Дагестан завершил расследование уголовного дела против руководителя учебного заведения. Ему инкриминируют преступление по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, в конце октября 2025 года директор передал 2 млн руб. сотруднику правоохранительного органа. Деньги предназначались за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие обнаруженных нарушений.

Сотрудник регионального управления ФСБ отверг предложение о получении денежных средств, после чего обвиняемого задержали.

Предварительное следствие завершено. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Валентина Любашенко