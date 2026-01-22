Шесть человек отравились угарным газом в Ставрополе

В Ставрополе шесть человек, включая ребенка, пострадали от отравления угарным газом из-за самовольного ремонта газового котла на улице Рязанской. Погибших нет, сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной происшествия стало несанкционированное вмешательство в работу отопительного оборудования. Нарушение конструкции дымохода привело к попаданию опасного газа в жилое помещение.

Администрация Ставрополя и АО «Ставропольгоргаз» подчеркивают: ремонт и обслуживание газовых приборов должны выполнять исключительно лицензированные специалисты. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования рекомендуется заключить заблаговременно.

Тат Гаспарян