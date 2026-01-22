Следствие завершило дело о падении рабочего с седьмого этажа в Махачкале

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении генерального директора строительной компании в Махачкале, которого обвиняют в смерти рабочего из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководителя фирмы подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при строительстве, повлекшее гибель человека).

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый допустил сотрудника к работе на высоте седьмого этажа без средств индивидуальной защиты. Кроме того, руководитель не обеспечил установку защитных ограждений и сеток по периметру строящегося здания.

Во время демонтажа опалубки рабочий потерял равновесие и упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи установили прямую связь между допущенными нарушениями правил безопасности и смертью пострадавшего. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для утверждения.

Расследование вел Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы.

