Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей по итогам 2025 года

Средняя заработная плата в Петербурге по итогам 2025 года превысила 125 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Рост составил почти 14%, что значительно опережает уровень инфляции.

По словам господина Ситова, промышленный сектор города демонстрировал стабильную положительную динамику. За одиннадцать месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) достиг 103,8%, а в обрабатывающей промышленности — 104,9%.

Эти показатели традиционно выше среднероссийских значений. Ожидается, что с учетом декабрьского исполнения крупных контрактов в судостроении и энергомашиностроении, итоговый ИПП за год может составить 105–110%.

Среди других ключевых достижений — увеличение численности работников на промышленных предприятиях до 441 тыс. человек и значительный рост несырьевого энергетического экспорта, который в Петербурге составил почти 30% против 10% в среднем по России.

Андрей Маркелов