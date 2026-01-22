В Краснодаре для одобрения ипотеки требуется зарплата в 100 тысяч рублей

В 2026 году для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру на рыночных условиях в Краснодаре потребуется зарплата в 99,5 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость жилья площадью 35 кв. м в городе составляет 4,2 млн руб., при первоначальном взносе 20% и ипотечной ставке 21%, сообщает «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Если прогноз Минфина о снижении ставок по ипотеке на 5 п.п. — с 21 до 16% годовых — сбудется, для получения кредита потребуется доход в 77,9 тыс. руб. в месяц.

Заработок свыше 100 тыс. руб. необходим для одобрения ипотеки на однокомнатные квартиры в 9 из 16 российских городов-миллионников, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Самару.

В среднем по городам-миллионникам доход для получения жилищного кредита составляет 123,2 тыс. руб. в месяц, а к концу года при снижении ставок достаточно будет 96,5 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков