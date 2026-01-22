В Дагестане организована проверка по факту столкновения автомобиля с поездом
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде на станции Темиргое Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в ДТП на железнодорожном переезде на станции Темиргое СКЖД пострадал водитель легкового автомобиля.