В Дагестане организована проверка по факту столкновения автомобиля с поездом

Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде на станции Темиргое Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в ДТП на железнодорожном переезде на станции Темиргое СКЖД пострадал водитель легкового автомобиля.

Наталья Белоштейн