Сочинца осудили на 11 лет за передачу фото инфраструктуры террористам

Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи Кирилла Сидорова к 11 годам лишения свободы за передачу фотографий объектов инфраструктуры города участникам террористической организации «Легион "Свобода России"» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый Сидоров, разделяя идеологию организации, вступил в переписку с неустановленным лицом и направил ему фотографии трех участков местности Сочи, считают правоохранители. Кроме того, он отправил террористам анкету на вступление в их ряды. Суд назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации.

Вячеслав Рыжков