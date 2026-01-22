На Ставрополье будут судить 12 организаторов незаконной миграции 659 иностранцев

Прокуратура Ставропольского края направила в суд первые в регионе уголовные дела в отношении руководителя и 11 участников преступного сообщества, организовавших незаконную миграцию 659 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантов, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Руководство преступным сообществом и участие в нем», ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой», ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения».

Участники преступной группы организовали незаконное пребывание 659 мигрантов с апреля 2022 года по июнь 2024 года.

«Фигуранты содействовали иностранцам в получении различных документов, в том числе о знании русского языка, отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на территории страны, а также способствовали их трудоустройству и поиску ими жилья»,— отмечают в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что один из участников группы — сотрудник МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», помогал иностранцам быстро получать ИНН, необходимые для дальнейшего оформления патентов и осуществления трудовой деятельности.

Уголовное дело рассмотрит Пятигорский городской суд.

Наталья Белоштейн