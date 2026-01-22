В Новороссийске пройдут учения ВМБ с участием артиллерии и безэкипажных катеров

В четверг, 22 января, в Новороссийской акватории морского порта пройдут плановые учения дежурных сил Военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 21:00 до 23:00 и включают отработку практических действий по отражению возможного нападения со стороны беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках учений будет проведена артиллерийская стрельба с молов Военной гавани, что потребует временного ограничения активности в акватории порта, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Организаторы предупреждают, что в период проведения учений запрещается плавание всех маломерных судов, включая прогулочные и спортивные парусные суда, надувные лодки, гидроциклы, виндсерфы и сапдоски, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски, включая работы с берега. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности как участников учений, так и гражданских лиц.

В ходе учений военнослужащие отработают комплекс практических навыков по противодействию угрозам с воды и воздуха, включая действия по обнаружению, пресечению и нейтрализации беспилотных объектов, что позволит повысить уровень готовности сил базы к чрезвычайным ситуациям.

Гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями через средства массовой информации, телевидение, радио и онлайн-ресурсы порта. Контроль за соблюдением ограничений возложен на профильные службы, а нарушителям правил плавания грозит административная ответственность.

Учения проводятся в рамках регулярной подготовки сил ВМБ, направленной на обеспечение безопасности морской инфраструктуры, защиту судоходства и охрану государственных объектов в акватории Новороссийска. После завершения стрельб и практических мероприятий движение судов будет восстановлено в штатном режиме.

Мария Удовик