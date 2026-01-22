В Кемерове Opel протаранил машину скорой помощи с пациенткой

Госавтоинспекция Кемерова устанавливает обстоятельства аварии с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Кузбасса.

По данным ГИБДД, авария произошла в 7:30 утра на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского. 40-летний водитель Opel Zafira врезался в неотложку, которая ехала на красный свет с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП травмы получила 33-летняя фельдшер. Скончалась 78-летняя пациентка скорой, причина ее смерти устанавливается.

На 40-летнего водителя иномарки составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав).

Илья Николаев