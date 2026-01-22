В Томске задержан вылет самолета Nordwind по технической причине

Вылет самолета авиакомпании Nordwind из Томска в Санкт-Петербург был задержан более чем на восемь часов по технической причине. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вылета ожидают 170 пассажиров. Томской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в аэропорту Красноярска незапланированную посадку по

техническим причинам совершил самолет Boeing 767-300 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента во Владивосток. Воздушное судно было временно отстранено от эксплуатации.

Александра Стрелкова