В Томске задержан вылет самолета Nordwind по технической причине
Вылет самолета авиакомпании Nordwind из Томска в Санкт-Петербург был задержан более чем на восемь часов по технической причине. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Вылета ожидают 170 пассажиров. Томской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в аэропорту Красноярска незапланированную посадку по
техническим причинам совершил самолет Boeing 767-300 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента во Владивосток. Воздушное судно было временно отстранено от эксплуатации.