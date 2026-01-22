В модернизацию сетей Ставрополья в 2026 году вложат 13 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание с руководством ПАО «Россети Северный Кавказ» во главе с гендиректором Романом Левченко, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства СК. Участники обсудили развитие электросетевого комплекса региона и выработали решения по ключевым задачам. Филиал «Ставропольэнерго» с прошлого года работает как системообразующая территориальная сетевая организация.

Компания утвердила инвестиционную программу на 2026–2030 годы с объемом около 13 млрд руб. Средства направят на строительство и реконструкцию подстанций, расширение мощностей и модернизацию инфраструктуры для надежного электроснабжения растущих городов и поселков. В Ставрополе реконструируют подстанцию 110 кВ «Заводская» с заменой трансформаторов и прокладкой кабельных линий, в Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске усилят существующие объекты. В Предгорном, Красногвардейском и Труновском округах расширят сети, построят новые питающие центры в Ставрополе, Лермонтове и Шпаковском округе.

В регионе создадут резервы мощности для четырех крупных объектов водоснабжения в ставропольской и кавминводской агломерациях. Компания выполнит работы на линиях 110 кВ для Сенгилеевского водозабора, что обеспечит стабильное энергоснабжение новых коммунальных объектов. Кроме того, модернизируют внутреннюю электросистему площадки «МинводыЭКСПО» к Кавказскому инвестиционному форуму в мае: установят дизельные генераторы для повышения надежности.

Владимир Владимиров подчеркнул: развитие сетей — ключевой фактор социального и экономического роста края. Регион работает с инвесторами, чтобы повысить надежность энергоснабжения, развить городскую и сельскую инфраструктуру, построить жилье и запустить производства. Регуляторное соглашение с тарифной комиссией края закрепило инвестиции свыше 13 млрд рублей на пять лет, включая девять крупных энергообъектов вроде подстанций «Ясная Поляна-1» в Ессентуках и «Бештаугорец» в Пятигорске с переводом на 110 кВ. В 2025 году «Ставропольэнерго» уже реализовало программу на 1,3 млрд руб., а в декабре подписали договор на долгосрочные вложения.

Эти меры решат проблемы обветшания сетей, выявленные после снегопадов конца 2025 года: тогда отключения затронули сотни абонентов в Кисловодске и других районах на несколько дней. Губернатор поручил закупить технику высокой проходимости и заменить линии с налипанием снега. Программа повысит качество электроснабжения для жителей и бизнеса, поддержит промышленные зоны, курорты Кавминвод и динамичный рост края.

Станислав Маслаков