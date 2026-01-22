Часть города Зверево из-за разморозки запорной арматуры осталась без воды

Во время устранения порыва на водоводе между насосными станциями №2 и 3 в городе Зверево из-за низкой температурой воздуха произошло размораживание запорной арматуры в направлении Западного района, что привело к остановке водоснабжения в эту часть города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Подача воды остановлена в колодце по пер. Шахтерскому, 1. Бригада приступила к работам по устранению аварийной ситуации.

Ориентировочное время окончания работ — 17:00 22 января.

Наталья Белоштейн