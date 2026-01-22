Полицейские задержали жителей, устроивших стрельбу у кафе в Махачкале

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе у кафе в Махачкале. Участниками вооруженного конфликта оказались 17-летний и 18-летний местные жители. Они стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по республике Дагестан.

Фото: ГУ МВД России по Республике Дагестан

ЧП произошло 18 января. Причиной конфликта стал счет за заказанную подозреваемыми еду. Кассир требовал оплатить счет полностью, однако у них не оказалось нужной суммы. В ходе потасовки один из подозреваемых достал оружие и начал стрелять. Пуля попала в лицо 21-летнего работника кафе. С места происшествия фигуранты скрылись.

Спустя короткое время стрелков задержали, а оружие изъяли.

Мария Хоперская