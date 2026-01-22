Объем годового стока в Дону в 2025 году оказался на 40% ниже среднего показателя

В 2025 году бассейн реки Дон столкнулся с одним из самых маловодных периодов за весь период наблюдений, начиная с 1952 года. Годовой объем стока оказался на 40% ниже среднего показателя, что позволило ему занять место в ряду крайне засушливых лет, таких как 1972 и 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (АзНИИРХ).

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Маловодье, по мнению ученых, обусловлено неблагоприятными гидрометеорологическими факторами. Зима 2024-2025 годов оказалась малоснежной, что вызвало аномально слабое и кратковременное весеннее половодье. В результате, объем притока воды в Цимлянское водохранилище оказался на уровне лишь 31% от среднестатистической нормы, а максимальный уровень расхода воды не превысил 23% от многолетних средних показателей.

Таким образом, Цимлянское водохранилище не достигло проектной отметки, оставшись на два метра ниже нормального подпорного уровня. При этом режим работы гидроузла и водохранилищ Нижнего Дона оставался в пределах нормы. В течение года сбросные расходы своевременно корректировались, чтобы удовлетворить потребности водохозяйственного комплекса, сельского хозяйства и рыболовства региона. Через Донской магистральный канал для орошения и обводнения было подано 1,7 куб. км воды.

Начало 2026 года обещает быть благоприятным. Согласно прогнозам ученых, в верхней части Дона сформировался значительный снежный покров, а в районе Ростова-на-Дону на реке образовался достаточный ледостав. Эти условия дают гидрологам основания ожидать, что весенний паводок в 2026 году будет как минимум соответствовать средним показателям.

Наталья Белоштейн