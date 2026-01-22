Футбольная «Сибирь» взяла игрока с опытом выступлений за юношескую сборную

Новосибирская «Сибирь» из группы «Золото» Второй лиги провела обмен игроками с «Уфой», выступающей в Первой лиге. О переходе футболистов сообщили оба клуба.

В «Сибирь» пришел 26-летний полузащитник Никита Мацхарашвили, игравший за команду из столицы Башкортостана последние полтора года. За это время он провел 37 матчей в Первой лиге и забил три мяча. По данным ФК «Сибирь», ранее Никита Мацхарашвили выступал, в частности, за молодежную команду московского ЦСКА и сборную России до 18 лет.

В свою очередь, из новосибирского клуба в «Уфу» отправился 20-летний полузащитник Артем Иванов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года ряды «Сибири» пополнил другой уроженец Абхазии — полузащитник Даур Квеквескири. Он пришел из ивановского «Текстильщика».

Валерий Лавский