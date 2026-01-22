В городе Шахты снизили давление воды из-за порыва водовода

В дома и учреждения на девяти улицах города Шахты вода подается со сниженным давлением из-за порыва водовода по ул. Пролетарской. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Давление в водопроводной сети снижено на проспектах Карла Маркса, Чернокозова, переулках Донском, Луговом, 1-м Милиционном, улицах Ленина, Пролетарской, Рабоче-Крестьянской, Мировая Коммуна и прилегающих к ним улицам.

Ориентировочное время завершения работ – 20:00 22 января.

Наталья Белоштейн