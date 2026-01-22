Троих пострадавших после атаки БПЛА в поселке Волна перевезут в Краснодар

Троих пострадавших в результате атаки беспилотников на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района планируется перевезти в Краевую клиническую больницу № 1. Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко, работников терминала, получивших тяжелые ранения, готовят к эвакуации в течение дня. В Темрюкскую центральную районную больницу направлена бригада санавиации, на месте продолжают работу краевые специалисты.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Атака произошла вечером 21 января. По уточненным данным, погибли три человека, восемь получили ранения. Непосредственно на месте происшествия медицинскую помощь оказывали 12 бригад скорой помощи.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион вторые сутки подвергается массированной атаке по гражданским объектам и инфраструктуре. Под удар, в частности, попали портовые терминалы в поселке Волна. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В результате удара на территории терминалов возник пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Их потушили к утру 22 января.

Вячеслав Рыжков