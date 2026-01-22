Махачкалинский порт увеличил грузооборот на 12,7% в 2025 году

Махачкалинский морской торговый порт перевалил в 2025 году 3,2 млн т грузов, что на 12,7% или 362,7 тыс. т больше, чем в 2024 году, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу порта. Порт достиг пиковых объемов в июле, августе и ноябре — свыше 300 тыс. т ежемесячно, а минимум пришелся на февраль с 184 тыс. т. Нефть и нефтепродукты обеспечили 67% грузооборота, цемент — 22%, зерно — 9%; доля генеральных грузов выросла с 21,6% до 23,9%, а нефтяных — слегка снизилась.

Перевалка цемента выросла на 31,6%, зерна — на 15,2% до 300 тыс. т, удобрений — на 11,1%, соли — на 67,1%, нефти и нефтепродуктов — на 9%. Падение объемов отметили по плитке, рыбе, лесу, муке и клинкеру. Транзит занял 60,7% грузооборота, импорт — 22,7%, экспорт — 16,5%; лидерами остались Казахстан (1,87 млн т), Иран (1,07 млн т) и Азербайджан. С ноября порт экспортирует сырую нефть с месторождения имени Юрия Корчагина.

Руководство порта связывает спады с мораторием на экспорт зерна в феврале—июне 2025 года, но изменения маршрутов и спроса грузоотправителей не повлияли на итог. Доходы порта достигли 1,9 млрд руб. (+7,3%), загрузка мощностей выросла с 41% до 64%. В 2025-м инвестиции превысили 600 млн руб., в 2026 году планируют 2 млрд руб. за счет кредитов и частных средств.

Порт ввел ИИ для нового зернового терминала от Famsun, снизил цены на контейнеры из Мумбаи в два раза по коридору «Север—Юг» и расширяет географию на Индию, Китай, Среднюю Азию. В 2026 году ждут +30% по зерну, партнерства с Киргизией, Казахстаном, Туркменистаном, плюс «сухой порт» и ОЭЗ. Порт построит зерновой терминал на 1,5 млн т в год (хранение 100 тыс. т) к 2028 году и модернизирует контейнерный терминал за свой счет.

Станислав Маслаков