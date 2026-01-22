Здание на Монастырском тупике и земля под ним перейдут в собственность Ставрополя
В Ставрополе здание на Монастырском тупике и земельный участок под ним перейдут в собственность муниципалитета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правовом портале городской администрации.
Фото: Яндекс.Карты
Решение обусловлено аварийным состоянием многоквартирного дома. Оно подлежит сносу.
После определения рыночной стоимости жилого помещения и земельного участка, собственнику будет направлен проект соглашения об изъятии для подписания.