Здание на Монастырском тупике и земля под ним перейдут в собственность Ставрополя

В Ставрополе здание на Монастырском тупике и земельный участок под ним перейдут в собственность муниципалитета. Соответствующее постановление опубликовано на официальном правовом портале городской администрации.

Решение обусловлено аварийным состоянием многоквартирного дома. Оно подлежит сносу.

После определения рыночной стоимости жилого помещения и земельного участка, собственнику будет направлен проект соглашения об изъятии для подписания.

Мария Хоперская