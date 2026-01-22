В Ростовской области проверили молочную продукцию на экспорт в Абхазию

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 12 по 16 января проверило и оформило восемь тонн готовой молочной продукции для экспорта в Абхазию. Контроль прошел в местах полного таможенного оформления Ростовской области.

По данным пресс-службы ведомства, товары признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствуют требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтвердили результаты лабораторных исследований Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Мониторинг данных системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» показал отсутствие нарушений в части законности происхождения экспортируемых товаров.

Валентина Любашенко