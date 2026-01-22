В декабре 2025 года на Кубани выдали 61,76 тысячи кредитных карт на 6,71 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги выдачи кредитных карт за декабрь и по итогам 2025 года. В декабре банки оформили для россиян 1,3 млн кредитных карт, что на 5% больше показателя ноября, но на 9% меньше, чем годом ранее. Совокупный лимит по новым картам достиг 144,94 млрд руб., увеличившись за месяц на 11%, однако в годовом выражении сократился на 21%. Средний лимит по карте вырос до 112 тыс. руб. против 105 тыс. руб. месяцем ранее, но оказался на 16 тыс. руб. ниже уровня декабря 2024 года. Полная стоимость кредита по картам снизилась до 49,9% после 50,9% в ноябре, оставаясь существенно выше показателя конца 2024 года.

По итогам IV квартала 2025 года было выдано 3,89 млн кредитных карт с общим лимитом 411,31 млрд руб. Количество выдач практически не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как объем лимитов сократился на 10%. В годовом сопоставлении квартальные показатели снизились на 20% по числу карт и на 32% по объему лимитов.

В целом за 2025 год россияне оформили 14,59 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,7 трлн руб., что на 43% меньше по количеству и на 41% по объему, чем годом ранее. Суммарный объем одобренных лимитов вернулся к уровню 2021 года, когда было выдано 18,23 млн карт на 1,69 трлн руб.

Наибольший месячный прирост выдач и лимитов зафиксирован в Адыгее и Ставропольском крае, тогда как сокращение показателей отмечено лишь в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В Ненецком автономном округе и Камчатском крае динамика выдач за месяц осталась неизменной.

В декабре в пятерку регионов с наибольшим объемом лимитов по кредитным картам вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. В Краснодарском крае банки оформили 61,76 тыс. карт на 6,71 млрд руб., увеличив число выдач на 9%, объем лимитов — на 14%, а средний лимит — на 4%.

Вячеслав Рыжков