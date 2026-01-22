В Невинномысске внедрили ИИ для розыска людей

В Невинномысске запустили систему видеоаналитики FindFace Multi от компании NtechLab для поиска находящихся в розыске и пропавших без вести людей с точностью распознавания свыше 99,9%. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе разработчика — Ntechlab (технологический партнер госкорпорации «Ростех»).

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Разработка технологического партнера Госкорпорации Ростех функционирует в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Алгоритм обрабатывает видеопоток с камер наблюдения, размещенных на центральных улицах, в скверах и парках Невинномысска. Система способна обнаружить разыскиваемого человека за доли секунды.

«Внедрение видеоаналитики в безопасный контур региона поможет правоохранителям Невинномысска быстрее находить преступников, а также без вести пропавших жителей, в том числе детей. Более того, наша нейросеть позитивно скажется и на повышении уровня комфорта и безопасности всего Ставропольского края»,— заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Руководитель компании добавил, что решения NtechLab уже применяются в Кисловодске, а также ведется работа по внедрению искусственного интеллекта в других городах Ставропольского края. В Невинномысске также прорабатывается использование ИИ в сфере ЖКХ.

Аналогичные технологии NtechLab действуют в крупнейших российских городах — в Краснодарском крае, Самарской области, ЯНАО и Кабардино-Балкарии. В 2025 году с помощью видеоаналитики NtechLab в Новосибирске удалось обнаружить более 120 потерявшихся детей.

Тат Гаспарян