В суд КЧР поступили шесть исков о нарушениях в управлении имуществом

В Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии поступило шесть исковых заявлений по итогам прокурорской проверки нарушений в управлении муниципальным имуществом Черкесска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно материалам исков, начальник управления имущественных отношений мэрии города издал незаконные постановления о схемах размещения земельных участков на кадастровом плане. После этого он заключил недействительные договоры о перераспределении участков из муниципальной и частной собственности.

В итоге земли населенных пунктов оказались в собственности заинтересованных лиц в обход аукционной процедуры, предусмотренной Земельным кодексом России, и по стоимости ниже рыночной.

Истец требует от суда признать постановления и соглашения недействительными и вернуть муниципальную собственность.

