В суд КЧР поступили шесть исков о нарушениях в управлении имуществом
В Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии поступило шесть исковых заявлений по итогам прокурорской проверки нарушений в управлении муниципальным имуществом Черкесска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно материалам исков, начальник управления имущественных отношений мэрии города издал незаконные постановления о схемах размещения земельных участков на кадастровом плане. После этого он заключил недействительные договоры о перераспределении участков из муниципальной и частной собственности.
В итоге земли населенных пунктов оказались в собственности заинтересованных лиц в обход аукционной процедуры, предусмотренной Земельным кодексом России, и по стоимости ниже рыночной.
Истец требует от суда признать постановления и соглашения недействительными и вернуть муниципальную собственность.