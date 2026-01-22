В Ростовской области на 20% выросла выручка от продаж седативных средств

На Дону выручка от продажи снотворных и седативных средств в конце 2025 года составила 380 млн руб., что на 20% больше год к году (317 млн руб.). Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DMS Group.

Одновременно с этим объем продаж в натуральном выражении уменьшился на 2%, снизившись с 2,4 млн упаковок до 2,3 млн упаковок.

Наиболее популярным препаратом в этой категории оказался «Корвалол», который занимает 19% рынка. На втором месте — «Мелатонин» с долей продаж в 15%. Третье место досталось «Валериане», которую выбирают 13% покупателей. «Ново-пассит» предпочитают 12% потребителей, а за ним следует «Валосердин» с 7% продаж.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе за десять месяцев 2025 года аптечные продажи лекарственных препаратов для лечения ожирения выросли на 54,6%, составив 181,9 тыс. упаковок, тогда как в аналогичный период 2024 года было реализовано 82,5 тыс.

