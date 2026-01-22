В Таганроге в этом году планируется обеспечить жильем 33 детей-сирот

В 2026 году в Таганроге планируется обеспечить жильем 33 детей-сирот. Их включили в список в 2024 году. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Сергей Петунин

Также для этой категории жителей предоставят 34 квартиры (площадь 33 из них — 33 кв.м., а одной — 43 кв.м.). С министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области уже заключили соглашение о предоставление субвенции на эти цели. Сейчас идет подготовка документации для объявления закупок.

В прошлом году благоустроенные квартиры получили 47 детей-сирот. Из 47 квартир 20 находятся в Ростове-на-Дону.

Однако, есть и проблемы. В 2024 году город заключил контракты на приобретение 33 квартир. Несмотря на то, что передача жилья была запланирована на сентябрь 2025 года, сроки подрядчик сорвал. В настоящее время с ними ведется претензионная работа.

Мария Хоперская