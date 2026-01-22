На Ставрополье суд приговорил директора ООО к семи годам за обман дольщиков

Ленинский районный суд Ставрополя вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании, признав его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил вину подсудимого по 92 эпизодам преступления — двум в крупном размере и 90 в особо крупном размере. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительно назначены штраф в размере двух млн руб. и запрет на три года заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях. Осужденный взят под стражу непосредственно в зале суда.

По данным следствия, гражданин занимал должности директора и главного бухгалтера ООО. В период с 2017 по 2020 год он использовал служебное положение для хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома. Общая сумма ущерба превысила 100 млн руб.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко