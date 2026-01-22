В Дагестане при столкновении поезда и легкового автомобиля пострадал водитель

В ДТП на железнодорожном переезде на станции Темиргое Северо-Кавказской железной дороги пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Водитель выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Как отметили в пресс-службе железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Наталья Белоштейн