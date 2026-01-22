В Ростове три человека пострадали в ДТП

В Ростове-на-Дону три человека пострадали в аварии. ДТП случилось днем 21 января на улице Центральной, сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 48-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Hyundai Sonata. Иномаркой управлял 52-летний местный житель.

В результате столкновения пострадал водитель «ВАЗ-2107» и два пассажира Hyundai Sonata.

Детали ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская