Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове три человека пострадали в ДТП

В Ростове-на-Дону три человека пострадали в аварии. ДТП случилось днем 21 января на улице Центральной, сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 48-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Hyundai Sonata. Иномаркой управлял 52-летний местный житель.

В результате столкновения пострадал водитель «ВАЗ-2107» и два пассажира Hyundai Sonata.

Детали ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все