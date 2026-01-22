Два аэропорта Ставропольского края реконструируют до 2030 года

До начала 2030 года будет проведена реконструкция международных терминалов обоих аэропортов Ставропольского края. В частности, планируется расширение взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндора. Решение принято, исходя из роста пассажиропотока.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2025 году пассажиропоток аэропортов края составил 5,1 млн человек. В прошлом году на Ставрополье запустили новые направления полетов — в Бодрум, Астану, Батуми, Пхукет, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Ижевск, Надым, Ноябрьск, Омск и Ульяновск.

В целом аэропорты осуществляют вылеты по 60 направлениям: 47 внутренним и 13 международным. Самые популярные маршруты: Минводы — Минск и Ставрополь — Сочи, отметили в министерстве.

Наталья Белоштейн