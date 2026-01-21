В Кабардино-Балкарии на выполнение нацпроектов направят 11,5 млрд рублей

В 2026 на реализацию национальных проектов в Кабардино-Балкарии направят 11,5 млрд руб., что на 6% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Кроме этого, на выполнение 42 региональных проектов, которые включают мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции социальных объектов планируется направить еще 3,3 млрд руб.

В число объектов вошли учреждения культуры, образования, ЖКХ, а также работы по благоустройству общественных территорий, ремонту автодорог и закупке общественного транспорта.

Наталья Белоштейн