Главные новости за 12 января. Кавказ

Правительство Дагестана направит 110 млн руб. из республиканского бюджета на благоустройство пляжных зон в 2026 году. Работы охватят более 16,6 га побережья Каспийского моря в городах Каспийск и Избербаш, а также в селах Зеленоморск Карабудахкентского района и Арабляр Дербентского района.

Компании Ставропольского края возглавили Северо-Кавказский федеральный округ по числу тендеров на страхование от падения беспилотников в 2025 году. Предприятия региона провели 81% всех таких торгов в СКФО, значительно опередив конкурентов.

В 2025 году Фонд микрофинансирования Ставропольского края выдал предпринимателям 327 микрозаймов на сумму свыше 772 млн руб., перевыполнив план на 7 %.

В феврале в Ставрополе повысится тариф на проезд по четырем муниципальным маршрутам. Перевозчики обосновали повышение тарифа ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы и другие товары, необходимые для их деятельности, а также инфляцией.

Специалисты Северо-Кавказстата подвели итоги декабря 2025 года и зафиксировали рост стоимости минимального продуктового набора в Ставропольском крае до 7474,41 руб. на человека в месяц. Эта сумма превышает ноябрьский показатель на 1,42% (на 105 руб.) и годовой уровень декабря 2024 года на 3,7%.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2025 году принял свыше 650 тыс. посетителей, что на 9,2% меньше рекордных 716 тыс. человек 2024 года.