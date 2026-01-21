Главные новости за 21 января. Новороссийск
В ночь на 21 января над Черным морем сбили семь украинских БПЛА.
Из-за повреждения кабельной линии в пригороде Новороссийска произошло повторное отключение электричества.
Полицейские Анапы задержали серийного грабителя и вора, от действий которого пострадали четыре человека.
В Мысхако под Новороссийском назвали улицу в честь руководителя и создателя Поста №1 Виталия Лесика.
В 2025 году в Анапе на 16% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Генеральный директор КТК Николай Горбань проинспектировал демонтаж ВПУ-2 под Новороссийском. Выносное причальное устройство пострадало в результате атаки ВСУ 29 ноября 2025 года.
Сосулька упала с крыши дома на 8-летнего ребенка в Новороссийске. Прокуратура города инициировала проведение проверки.
За прошедшие дни непогоды в Новороссийске от снега и льда очистили около двух тыс. км дорог.