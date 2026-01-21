На Ставрополье суд вернул на торги более 100 гектаров земли

Арбитражный суд Ставропольского края признал незаконным отказ регионального министерства имущественных отношений предоставить фермеру Сергею Шурупину участок площадью свыше 100 гектаров в Грачевском районе. Судебным решением также аннулирован договор аренды спорной территории с другим сельхозпроизводителем.

Глава крестьянского хозяйства оспаривал решение ведомства от 9 февраля 2024 года об отказе в предоставлении сельхозземель в хуторе Октябрь. Фермер также требовал отменить договор аренды, который министерство заключило 6 сентября 2024 года с главой КФХ Александром Дьячихиным.

Единственным основанием для отрицательного решения стало более раннее обращение Ставропольской и Невинномыской епархии Русской православной церкви от 18 августа 2023 года, по которому на момент рассмотрения заявления Сергея Шурупина решение еще не принималось.

Истец утверждал, что обратился за арендой до принятия решения по заявлению религиозной организации и до подачи документов Александром Дьячихиным. По мнению фермера, уполномоченный орган должен был организовать торги, а договор с господином Дьячихиным заключили в обход конкурентных процедур.

Представитель министерства возражал против требований, пояснив, что отказ был правомерным, поскольку заявления рассматриваются в порядке поступления согласно Земельному кодексу. Более раннее обращение Сергея Шурупина от 15 мая 2023 года обоснованно вернули без рассмотрения из-за отсутствия указания конкретного основания для предоставления участка без торгов.

Ведомство отмечало, что территорию передали Александру Дьячихину после отказа религиозной организации и при отсутствии других заявлений. По мнению министерства, заключение договора аренды в период судебного разбирательства не нарушает права Сергея Шурупина при отсутствии обеспечительных мер.

Епархия обратилась в министерство 14 августа 2023 года с просьбой предоставить участок в аренду на 49 лет без торгов. Однако 26 февраля 2024 года ведомство сообщило религиозной организации об отсутствии правовых оснований для такого предоставления. Александр Дьячихин подал заявление 22 августа 2024 года о предоставлении ему спорного участка в аренду без проведения торгов на пять лет. Договор заключили 6 сентября 2024 года на основании распоряжения правительства края.

Суд согласился с доводами заявителя о том, что, получив заявление Сергея Шурупина при наличии на рассмотрении имеющегося обращения епархии, министерство должно было провести публичные торги на право заключения договора аренды спорного участка.

Тат Гаспарян