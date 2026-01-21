В Карачаево-Черкесии на сбытчиков прегабалина завели 52 уголовных дела

Следственное управление МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении двух жителей Красноярского края возбудило 52 уголовных дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Фигуранты пытались сбыть 7,5 кг прегабалина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Двое фигурантов 22 и 23 лет были задержаны участковым уполномоченным полиции в ауле Каменномост Карачаевского района в октябре 2025 года.

«Правоохранители изъяли у подозреваемых более 560 свертков с лекарственным средством, признанным экспертизой прегабалином, общим весом свыше 700 гр, а затем на территории аула обнаружили 23 закладки с подобным препаратом»,— уточнили в ведомстве.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили, что фигуранты по заданию куратора забрали из тайника в Ставрополе большую партию запрещенного вещества, а после распространяли его в Карачаево-Черкесии и городах Ставропольского края. Всего из этих схронов было изъято 7,5 кг прегабалина.

Кроме того, полиция установила причастного к делу 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который был задержан в Сочи. Он исполнял роль оператора.

После этого оперативники выявили еще 130 тайников, оборудованных сообщниками. Изъятые из них вещества направлены на экспертизу.

Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Белоштейн