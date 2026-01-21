НУТЭП увеличил контейнерооборот до 624 тыс. ДФЭ в Новороссийске

По итогам 2025 года терминал НУТЭП, расположенный в Новороссийске, увеличил контейнерный оборот до 624 тыс. ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГК «Дело».

Фото: пресс-служба ГК «Дело»

Контейнерооборот терминала НУТЭП за 12 месяцев ушедшего года увеличился на 1,9%, согласно информации ГК «Дело». Рост показателей позволил организации остаться на лидирующей позиции в рейтинге контейнерного экспорта.

«НУТЭП по итогам прошедшего года увеличил контейнерооборот на 1,9% до 624 тыс. ДФЭ и остался первым по объемам в Азово-Черноморском бассейне, вторым среди контейнерных терминалов страны, и сохранил лидерство по контейнерному экспорту»,— говорится в официальном сообщении группы компаний «Дело».

Зерновой терминал КСК, входящий в состав «Делопортс», в 2025 году снизил отгрузку зерна на экспорт на 28,6% до 7,4 млн т. При этом, компания увеличила долю на рынке глубоководной перевалки зерновых культур.

София Моисеенко