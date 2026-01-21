В Кабардино-Балкарии экс-директора МП заподозрили в хищении 430 тысяч рублей

В отношении бывшего директора одного из муниципальных предприятий (МП) Эльбрусского района Кабардино-Балкарии возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Фигурант похитил 430 тыс. руб. из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, экс-директор поручил главному бухгалтеру предприятия начислять зарплату несуществующему сотруднику. С мая 2023 года по август 2024 года главбух начислила 430 тыс. руб. Средствами фигурант распорядился по собственному усмотрению.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн